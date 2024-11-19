شكرا لقرائتكم خبر عن دانيس تانوفيتش بمهرجان القاهرة: وقت الحرب أصدقائى كانوا يعملون تحت الأرض والان مع تفاصيل الخبر

شهد مهرجان القاهرة السنيمائى عقد ماستر كلاس مع المخرج السينمائي دانيس تانوفيتش رئيس لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، ويحاوره صانع الأفلام مروان عمارة.

وقال تانوفيتش خلال اللقاء "اليوم الذي قررت فيه أن أكون مخرجا كنت أشعر بالخوف من القنابل، ومع دخولي عند أحد أصدقائي في الأتيليه الخاص به تحت الأرض، التقيت بصديق يقوم بعمل منحوتات أثناء الحرب في البوسنة، وهو ما قدمته من خلال فيلم يسرد أربع قصص لـ 4 فنانين خلال فترة الحرب، والذي تم مشاهدته من قبل الكثيرين من حول العالم بسبب عرضه في الكثير من الدول".

وتابع تانوفيتش قائلا:" العمل مع walther van den ende الذي يعد واحد من أهم الـ DOP في العالم، وكان أكبر مني بـ 15 عاما، كنت أشرح له المشاهد كيف سيدور المشهد وأكدت له أن المشهد سيكون مملا، وقمت بتغيير طريقة التصوير وعدت له من جديد، عدة مرات لكى أحاول الوصول إلى أفضل طريقة للتصوير، وكان من المهم أن استمع له لكي نصل لأفضل نتيجة.

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، والتي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.