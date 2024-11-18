النشرة: غارات اسرائيلية استهدفت بلدات كفرا وياطر وحداثا وانصارية وصور وديرقانون والسماعية

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، عن "غارات اسرائئيلية استهدفت بلدات كفرا وياطر وحداثا وانصارية وعلى صور - مفرق معركة، وديرقانون والسماعية".

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