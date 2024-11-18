اعلن الإسعاف الاسرائيلي عن مقتل سيدة وإصابة 10 أشخاص إثر سقوط صاروخ في شفا عمرو شرق حيفا. وفي السياق، ذكرت اذاعة الجيش الإسرائيلي أن امرأة قتلت بعد سقوط صاروخ على مبنى في بلدة بشمال إسرائيل اليوم الاثنين.

كانت هذه تفاصيل خبر الإسعاف الاسرائيلي: مقتل سيدة وإصابة 10 أشخاص إثر سقوط صاروخ في شفا عمرو شرق حيفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.