حزب الله: استهدفنا تجمّعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مارون الراس واخر في بنت جبيل

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 10:00 من مساء يوم الأربعاء 13-11-2024، تجمّعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي، في بلدة مارون الراس بصليةٍ صاروخيّة من نوع "نصر 1".
وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 10:00 من مساء يوم الأربعاء 13-11-2024، تجمّعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي، عند الأطراف الجنوبية لبلدة بنت جبيل، بصليةٍ صاروخيّة من نوع "نصر 1".
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