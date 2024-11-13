وزارة الصحة: 3365 شهيدا و14344 جريحا منذ بدء العدوان وحصيلة يوم أمس 78 شهيدا و122 جريحا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، أن "غارات العدو الإسرائيلي ليوم أمس الثلاثاء 12 تشرين الثاني 2024 اسفرت عن 78 شهيدا و 122 جريحا".

وذكر أن "الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس بلغت 3365 شهيدا و 14344 جريحا".