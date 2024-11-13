شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخصين جراء انفجار بمصنع في ولاية كنتاكي الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفر انفجار بمصنع في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية عن مقتل اثنين من العاملين وانهيار جزئي للمبنى وتحطيم نوافذ المنازل والشركات المجاورة اليوم الأربعاء.

ووقع الانفجار ظهر أمس الثلاثاء في شركة لصناعة ألوان الأغذية والمشروبات.

وقال عمدة لويفيل، كريج جرينبرج، في بيان مساء أمس الثلاثاء، إن رجال الإطفاء أنقذوا وأجلوا العديد من الأشخاص من المبنى، من بينهم بعض المصابين بجروح خطيرة.