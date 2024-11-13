"حزب الله": استهدفنا للمرّة الثانية مقر قيادة كتيبة راميم في ثكنة هونين بصليةٍ صاروخية

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 03:15 من بعد ظهر يوم الأربعاء 13-11-2024، مقر قيادة كتيبة راميم في ثكنة هونين، بصليةٍ صاروخية".

كذلك أعلن الحزب، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 03:30 من بعد ظهر يوم الأربعاء 13-11-2024، للمرّة الثانية، مقر قيادة كتيبة راميم في ثكنة هونين، بصليةٍ صاروخية".