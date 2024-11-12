ترامب: قررت تعيين مايك والتز مستشارًا للأمن القومي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه قرر تعيين مايك والتز مستشارًا للأمن القومي الأميركي.

ووالتز موال لترامب وهو ضابط متقاعد من القوات الخاصة بالجيش الأميركي وخدم أيضا في الحرس الوطني برتبة كولونيل. وانتقد النشاط الصيني في منطقة آسيا والمحيط الهادي وأشار إلى حاجة الولايات المتحدة للاستعداد لصراع محتمل في المنطقة.

ومنصب مستشار الأمن القومي له دور قوي لا يتطلب موافقة مجلس الشيوخ.

وسيكون والتز مسؤولا عن إطلاع ترامب على القضايا الرئيسية المتعلقة بالأمن القومي والتنسيق مع الأجهزة المختلفة.