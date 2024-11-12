الجيش الإسرائيلي: نحقق في سبب عدم انطلاق صفارات الإنذار قبل سقوط المسيرة في نيشر شرق حيفا

اعلن الجيش الإسرائيلي، اننا "نحقق في سبب عدم انطلاق صفارات الإنذار قبل سقوط المسيرة في نيشر شرق حيفا".

في وقت سابق، افادت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي انفجار في منطقة نيشر شرق حيفا.