ذكرت مصادر قناة الحدث السعودية، أن "بنود مسودة اتفاق وقف النار في لبنان ليست جديدة والمبعوث الأميركي آموس هوكشتاين طرحها سابقا".
وكشفت المصادر أن "مسودة الهدنة تدخل حيز التنفيذ في 20 تشرين الثاني الحالي وتستمر 5 أسابيع".
وقالت إن "مسودة الهدنة تنص غلى أن تتوقف إسرائيل عن استهداف لبنان مقابل وقف صواريخ حزب الله ومنع إعادة تسليحه".
وأشارت إلى أن "تغير ظروف مبادرة هوكشتاين حول لبنان نابع من انتخاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب"، متحدثة عن أن زيارة هوكشتاين إلى لبنان ستكون بضوء أخضر من ترامب.
وزعمت المصادر بأنه "خلال مدة الهدنة سيتم العمل على البنود الخلافية بين لبنان وإسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الحدث: مسودة هدنة في لبنان تدخل حيز التنفيذ في 20 تشرين الثاني وانتخاب ترامب يغيّر ظروف مبادرة هوكشتاين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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