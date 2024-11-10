"يديعوت أحرونوت": الولايات المتحدة جمدت تنفيذ صفقة شحنة عسكرية إلى إسرائيل

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، نقلا عن مصدرين أمنيين، بأن الولايات المتحدة جمدت تنفيذ صفقة شحنة عسكرية إلى إسرائيل.
ووفقاً للصحيفة، فهذه الشحنة عبارة عن 130 بلدوزر أو جرافات عسكرية من نوع "كاتربيلر"، من طراز "دي 9" وقد دفعت إسرائيل ثمنها.
وفي حين لفتت إلى أن الحظر الجزئي، الذي تفرضه الولايات المتحدة على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، يؤثر على ساحة المعركة في غزة ولبنان، وقد يشكل خطراً على جنود الجيش الإسرائيلي، أشارت إلى أن استخدام هذه الجرافات لهدم المباني في قطاع غزة أدى إلى انتقادات داخلية كبيرة في الولايات المتحدة، واحتجاجات وضغوط شديدة على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التي استسلمت وجمدت عمليات التسليم لعدة أشهر.
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