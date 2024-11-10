كندا تسجّل أول حالة إصابة بشرية محتملة بإنفلونزا الطيور

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - إنفلونزا الطيور

الخليج 365 - متابعات

سجّلت السلطات الصحية في مقاطعة كولومبيا البريطانية بكندا، أمس، أول حالة إصابة بشرية محتملة بفيروس إنفلونزا الطيور(إتش 5).

وأوضحت السلطات الصحية بالمقاطعة أن الشخص المصاب مراهق من منطقة فريزر الصحية ويتلقى الرعاية في مستشفى الأطفال في مقاطعة كولومبيا البريطانية، مبينة أن هذه أول حالة بشرية يفترض إصابتها بفيروس إنفلونزا الطيور (إتش 5) داخل كندا.

وتجري السلطات الكندية حاليًا التحقيق لتحديد مصدر التعرض للفيروس وتحديد أي مخالطين محتملين، مشددين على أنه لم يتم رصد حالات أخرى حتى الآن.

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