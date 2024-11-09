الجيش الكوري الجنوبي: تأثر طائرات وسفن جراء تشويش كوريا الشمالية على نظام "جي بي إس"

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية شنت هجمات تشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) يومي الجمعة والسبت، وهي عملية مستمرة تؤثر في عدد من السفن وعشرات الطائرات المدنية في كوريا الجنوبية.

واكدت هيئة الأركان المشتركة في سيول في بيان إن "كوريا الشمالية نفذت استفزازات تشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) في هايجو وكايسونغ أمس واليوم (8-9 تشرين الثاني)"، مضيفة أن سفنا عدة وعشرات الطائرات المدنية تشهد "بعض الاضطرابات التشغيلية" نتيجة لذلك.