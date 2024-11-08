أفادت وكالة أسوشيتد برس، بأن "الحوثيين (حركة أنصار الله) في اليمن أسقطوا ما وصفه شهود عيان بطائرة بدون طيار أميركية في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، في ما قد يكون أحدث إسقاط لطائرة تجسس أميركية بينما يواصل المسلحون هجماتهم على ممر البحر الأحمر"، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل والأميركية والبريطانية دعما لقطاع غزة.
وذكرت الوكالة أنه "الجيش الأميركي أقر بتداول مقاطع فيديو على الإنترنت تظهر ما يبدو أنها طائرة مشتعلة تسقط من السماء"، وأن "الجيش يحقق في الحادث"، رافضاً الخوض في مزيد من التفاصيل.
ولم يتضح على الفور نوع الطائرة التي أسقطت في مقطع الفيديو الليلي منخفض الجودة.
كانت هذه تفاصيل خبر أسوشيتد برس: الحوثيون يسقطون مسيّرة أميركية في اليمن والجيش الأميركي يحقق في الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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