بيتكوين سجلت أعلى مستوى تاريخي لها مع تقدم ترامب في الانتخابات الأميركية

سجلت عملة بيتكوين المشفرة أعلى مستوى تاريخي لها في التعاملات المبكرة، مع مراقبة المتداولين في جميع أنحاء العالم، تقدم المرشح الجمهوري للانتخابات الأميركية دونالد ترامب على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وبحسب منصة تداول العملات المشفرة "كوين ماركت كاب"، ارتفعت بيتكوين أكثر من 7.8 بالمئة لتلامس مستوى 75 ألف دولار للوحدة.

بذلك، يتجاوز السعر الجديد الرقم القياسي المسجل في آذار خلال النشوة التي أعقبت إطلاق صناديق التداول المتداولة في البورصة الأميركية، حين بلغ سعر بيتكوين 73.2 ألف دولار.

وامتدت مكاسب بيتكوين مع تقدم ترامب في وقت مبكر الأربعاء على منافسته هاريس، وتحقيقه تقدما أوليا في جورجيا وكارولينا الشمالية، وهما ولايتان رئيسيتان من أصل 7 ولايات متأرجحة.