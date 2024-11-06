شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الشؤون الدينية تطلق برنامج حفظ السنة والمتون الشرعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عن بدء التسجيل في برنامج حفظ السنة النبوية والمتون الشرعية، الذي سينطلق في المسجد الحرام خلال إجازة الفصل الدراسي الأول لعام 1446ه.

ويهدف البرنامج إلى نشر العلم الشرعي الوسطي وتعميق فهم السنة النبوية، مما يسهم في تعزيز تطبيقها في حياة المسلمين ونشر القيم الإسلامية النبيلة.

وتأتي هذه المبادرة بتوجيهات الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، رئيس الشؤون الدينية، الذي يسعى دائمًا للعناية بالسنة النبوية المطهرة وتعزيز مكانتها، تحقيقًا لرؤى القيادة الرشيدة في دعم القيم الدينية والتربوية.