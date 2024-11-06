شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد توزيع الوزن النسبي للمراحل الدراسية ومعايير مُحدثة لتكريم المتفوقين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمدت وزارة التعليم توزيعًا للوزن النسبي للمرحلة الابتدائية والمتوسطة، بحيث يتم توزيعه على الفصول الدراسية الثلاثة، فيما خصصت 60% من الوزن النسبي لأعمال السنة في المرحلة الثانوية.

وأوضحت الوزارة أن الوزن النسبي للفصل الدراسي الأول في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة يمثل 25%، بينما يشكل الفصل الدراسي الثاني 35%، ويحظى الفصل الدراسي الثالث بنسبة 40%. وفيما يخص المرحلة الثانوية، بيّنت الوزارة أن الوزن النسبي لأعمال السنة يمثل 60%، في حين يُخصص 40% للاختبار النهائي لكل مقرر دراسي. أما المعدل التراكمي لطلاب المرحلة الثانوية، فيكون 20% للسنة الأولى، و40% للسنة الثانية، و40% للسنة الثالثة، ليكتمل المعدل التراكمي بنسبة 100% بعد نهاية السنوات الثلاث.





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وأشارت الوزارة إلى أن الدليل الإرشادي للتقويم والقبول في نظام مسارات المرحلة الثانوية حدد أربع أدوات رئيسية لتقويم الطالب، هي: المشاركة والتفاعل الصفي، والمهام الأدائية، وملف الإنجازات، والاختبارات التي تشمل الاختبارات القصيرة والتحريرية والشفهية والأدائية، بالإضافة إلى التقييم الذاتي والاختبار النهائي.

وفي سياق متصل، أقرت الوزارة معايير جديدة لتكريم الطلاب المتفوقين في المرحلة الثانوية، تتضمن منح مراتب الشرف للطلاب المتميزين بناءً على معدلاتهم التراكمية وشروط محددة.

وبحسب المعايير الجديدة، تُمنح مرتبة الشرف الأولى للطلاب الحاصلين على معدل تراكمي 97% فأكثر، مع استيفاء شرط عدم الرسوب في أي مادة دراسية، وإتمام الدراسة في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تحقيق نسبة مواظبة لا تقل عن 98%، وسلوك مثالي بنسبة 100%. فيما تُمنح مرتبة الشرف الثانية للطلاب الذين تتراوح معدلاتهم التراكمية بين 95% إلى أقل من 97%، مع الالتزام بالشروط ذاتها.