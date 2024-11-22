شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات وخروج من الرعاية.. تطورات حالة محمد طارق عضو مجلس الزمالك بعد حريق منزله والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية تطور فى الحالة الصحية لمحمد طارق عضو مجلس ادارة الزمالك وذلك بعد حريق منزله وتواجده فى الرعاية المركزة خلال الأيام الماضية

وخضع محمد طارق إلى عمليتين تقشير للجروح، وتم الاطمئنان عليه، وتم خروجه من الرعاية المركزة إلى غرفة عادية وذلك بعد تحسن حالته

ومن المقرر أن يغادر المستشفى خلال الـ 72 ساعة المقبلة ، وفقا لما سيقرره الأطباء المعالجين له.



