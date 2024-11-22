شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب إنهاء علاقة بن شرقي مع الريان القطري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو نادي الزمالك موقف نادي الريان القطري من استمرار او فسخ التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق القطري حتي يتم التفاوض معه لضمه في يناير المقبل.

تحظي صفقة المغربي أشرف بن شرقي بأهمية كبيرة لدي مسئولي الزمالك ومسئوليه لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في الانتقالات الشتوية القادمة من أجل استمرار تفوق الفريق القاري بحصد الكونفيدرالية الإفريقية بالإضافة إلي استعادة لقب الدوري الممتاز الغائب عن الفريق في أخر ثلاث نسخ توج بها غريمه التقليدي الأهلي.

كانت هناك أنباء قوية قد خرجت من مسئولي الريان القطري بان هناك اتفاق بفسخ التعاقد بالتراضي مع المغربي أشرف بن شرقي في ظل سوء نتائج الفريق القطري علي المستوي القاري في دوري أبطال اسيا وأيضا الدوري القطري.

وينتظر مسئولو الزمالك ما ستسفر عنه العلاقة بين الريان القطري وأشرف بن شرقي من اجل التدخل لحسم الصفقة في يناير المقبل لتدعيمن صفوف لافريق خاصة أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني منح الإدارة البيضاء الضوء الأخضر لضم بن شرقي رغم تراجع مستواه مع الفريق القطري.

يعتمد الزمالك علي أكثر سلاح لاتمام صفقة بن شرقي في مقدمتها عدم تلقي اللاعب أية عروض في الفترة الحالية في ظل ما يقدمه مع الريان القطري بالإضافة إلي تخفيض مطالبه المالية التي كان يطالب بها الزمالك من قبل وسيوافق علي عروض الزمالك المالية .