بطولة إيطاليا: رانييري لإنقاذ موسم روما أمام نابولي ويوفنتوس ضيفا ثقيلا على ميلان

الرياص - اسماء السيد - ميلانو (إيطاليا) : يبدأ المدرب كلاوديو رانييري معمودية النار مع روما عندما يقود نادي طفولته امام مضيفه نابولي متصدر ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم الاحد، في واحد من ثلاثة اختبارات صعبة تنتظر المدرب المخضرم بعد عودة عجلة المنافسات الى الدوران في المرحلة 13 اثر النافذة الدولية الاخيرة.

كذلك، يحلّ يوفنتوس ضيفا ثقيلا على ميلان المتأرجح في سان سيرو السبت.

وقال رانييري المشّجع الازلي لروما بعد ان تم تعيينه الاسبوع الماضي انه "لا يملك ترف الوقت لارتكاب الاخطاء" حيث يسعى الى اخراج النادي من النفق المظلم الذي يبدو وكأنه أنهى آمال نادي العاصمة بالخروج منه بشيء ما هذا الموسم.

ويتجه روما الى جنوب إيطاليا وهو في المركز الثاني عشر متقدما بفارق أربع نقاط فقط عن منطقة الهبوط بعدما تلقى أربع هزائم في خمس مباريات بالدوري تحت قيادة مدربه السابق الكرواتي إيفان يوريتش والذي اقيل عقب الخسارة امام بولونيا في الملعب الاولمبي قبل النافذة الدولية.

وفي حين أنّ خطر الهبوط الى دوري الدرجة الثانية "سيري ب" ليس مرجحا نظرا الى نوعية التشكيلة وخبرة رانييري، الا انّ روما يجد نفسه متخلفا بفارق 12 نقطة عن أحد المراكز المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا وهو ما كان احد أهم أهداف عائلة فريدكين المالكة للنادي والتي تُواجه غضبا جماهيريا.

ولم يتأهل نادي العاصمة الى المسابقة القارية المرموقة منذ العام 2018، وقد صبّت الجماهير اخيرا غضبها على ادارة النادي بُعيد اقالة رمز الفريق دانييلي دي روسي في أيلول/سبتمبر، بعدما كان مُنح عقدا لثلاث سنوات قبل أشهر معدودة.

وسيكون على رانييري استنهاض ولملمة فريقه من دون النجم الأرجنتيني المُصاب باولو ديبالا الذي تدرب منفردا الخميس، فيما قد لا يخوض الالماني ماتس هوملس مشاركته الاولى اساسيا بعد مرضه.

وبعد مواجهة نابولي، سيحلّ نادي العاصمة على توتنهام الانكليزي في مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" قبل ان يلتقي اتالانتا المحلّق والمنخرط حاليا في السباق السداسي نحو اللقب.

ويتصدر نابولي بقيادة أنتونيو كونتي الترتيب بفارق نقطة عن كل من اتالانتا، فيورنتينا، انتر ميلان حامل اللقب ولاتسيو، فيما يتأخر يوفنتوس عنه بنقطة إضافية في المركز السادس.

ونجح كونتي بمساعدة بعض التعاقدات اللافتة خلال الصيف ومنها مهاجم روما السابق البلجيكي روميلو لوكاكو في استعادة وهج نابولي بطل الموسم قبل الماضي بعدما دوّن بإسمه الموسم الماضي أسوأ حملة دفاع عن اللقب في الدوري منذ الستينيات.

وسيخوض لاعب الوسط السلوفاكي لينشبين ستانيسلاف مشاركته الاساسية الاولى منذ مطلع تشرين الأول/اكتوبر، لكنّ كونتي لا يزال يخشى حول جهوزية الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي الذي تعرّض للاصابة في القدم خلال مهامه الدولية مع اسكتلندا.

يوفنتوس لتعزيز طموحه باللقب

في المقابل، يخوض يوفنتوس مواجهة مرتقبة امام ميلان السابع المتخلف بفارق ثماني نقاط عن نابولي مع مباراة اقل وذلك على ملعب سان سيرو السبت.

وسيخوض الاميركي تيموتي وياه المواجهة امام بطل أوروبا سبع مرات على الملعب نفسه حيث كان والده يخطف الانظار.

وفاز جورج وياه بجائزة الكرة الذهبية قبل اشهر قليلة من انضمامه الى ميلان قادما من باريس سان جرمان الفرنسي في عام 1995 قبل ان يفوز مع النادي اللومباردي بلقب الدوري مرتين مسجلا العديد من الاهداف التي لا تُنسى.

وفي ظل معاناة يوفنتوس من كثرة الاصابات ومن بينها الصربي دوشان فلاهوفيتش أخيرا، من المرتقب ان يشارك وياه في خط الهجوم، كما فعل والده.

كذلك، سيكون المهاجم التركي الواعد كينان يلديز (19 عاما) تحت الانظار مجددا بعد ان قادت ثنائيته فريق "السيدة العجوز" لانتزاع التعادل امام مضيفه انتر 4 4 الشهر الماضي.

شخصية تحت المجهر: باتريك فييرا

سيكون نجم المنتخب الفرنسي وأرسنال الانكليزي السابق والمدرب باتريك فييرا امام مهمة استنهاض جنوى بعد ان عُيّن الاربعاء خلفا لألبيرو جيلاردينو المقال بسبب سوء النتائج.

ويتقدم جنوى بمركز واحد عن منطقة الهبوط قبيل مواجهة الاحد على ارضه امام كالياري بعد ان اكتفى بحصد فوزين فقط هذا الموسم فضلا عن معاناته من الاصابات، ما دفعه لمنح ماريو بالوتيلي فرصة اللعب على المستوى الكبير للمرة الاخيرة.