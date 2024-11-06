شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «أبيكو» يوصي بزيادة رأس المال إلى 75 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة صناعة البلاستيك العربية (أبيكو)، خلال اجتماعه أمس، للجمعية العامة غير العادية للشركة بزيادة رأس المال بنسبة 50٪.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن زيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة برسملة قدرها 25 مليون ريال من الأرباح المبقاة ومنح كل مساهم 1 سهم منحة لكل 2 سهم مملوك.
ويبلغ رأس المال قبل الزيادة 50 مليون ريال، وبعد الزيادة 75 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 5 ملايين سهم، وبعد الزيادة 7.5 مليون سهم.
وتهدف زيادة رأس المال إلى تعزيز خطة النمو الاستراتيجي للشركة واحتياجات التوسعات المستقبلية وتطلعاتها والتأكيد على ملائتها المالية وقوة مركزها المالي.
وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وفي حال وجود كسور أسهم، يتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع المساهمين ليتم بيعها بسعر السوق، ثم يتم توزيع المبلغ بين المساهمين المستحقين بالتناسب حسب نسبة الملكية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
وأوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية للشركة، بالموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي والبالغ 7,338,799 ريال حسب البيانات المالية للنصف الأول المنتهي في 30/06/2024م إلى رصيد الأرباح المبقاة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن زيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة برسملة قدرها 25 مليون ريال من الأرباح المبقاة ومنح كل مساهم 1 سهم منحة لكل 2 سهم مملوك.
ويبلغ رأس المال قبل الزيادة 50 مليون ريال، وبعد الزيادة 75 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 5 ملايين سهم، وبعد الزيادة 7.5 مليون سهم.
وتهدف زيادة رأس المال إلى تعزيز خطة النمو الاستراتيجي للشركة واحتياجات التوسعات المستقبلية وتطلعاتها والتأكيد على ملائتها المالية وقوة مركزها المالي.
وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وفي حال وجود كسور أسهم، يتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع المساهمين ليتم بيعها بسعر السوق، ثم يتم توزيع المبلغ بين المساهمين المستحقين بالتناسب حسب نسبة الملكية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
وأوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية للشركة، بالموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي والبالغ 7,338,799 ريال حسب البيانات المالية للنصف الأول المنتهي في 30/06/2024م إلى رصيد الأرباح المبقاة.