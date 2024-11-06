شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «الفخارية» توافق على تحويل رصيد الاحتياطي لإطفاء الخسائر المتراكمة والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتواءم مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 75 مليون ريال، كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31/12/2023م لإطفاء خسائر الشركة المتراكمة البالغة (35,248,226) ريال والتي تمثل (23%) من رأس المال، كما في القوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/06/2024م. الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) المنعقد مساء أمس الثلاثاء.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتواءم مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.وتضمنت النتائج: الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 75 مليون ريال، كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31/12/2023م لإطفاء خسائر الشركة المتراكمة البالغة (35,248,226) ريال والتي تمثل (23%) من رأس المال، كما في القوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/06/2024م.