الاقتصاد

«دار المعدات»: ترسية مشروع تشغيل عيادات طبية بـ24.52 مليون ريال

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «دار المعدات»: ترسية مشروع تشغيل عيادات طبية بـ24.52 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقت شركة دار المعدات الطبية والعلمية، اليوم، الموافقة على ترسية منافسة مشروع خدمة تشغيل العيادات الطبية في الإدارة العامة للخدمات الطبية بالرياض مع الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة المشروع تقدر بـ 24.525 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التنفيذ 3 سنوات.
وتوقعت أن يبدأ الأثر المالي للمشروع خلال الربع الأول من العام المالي 2025م.
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا