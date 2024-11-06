شكرا لقرائتكم خبر عن «دار المعدات»: ترسية مشروع تشغيل عيادات طبية بـ24.52 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقت شركة دار المعدات الطبية والعلمية، اليوم، الموافقة على ترسية منافسة مشروع خدمة تشغيل العيادات الطبية في الإدارة العامة للخدمات الطبية بالرياض مع الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ 24.525 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التنفيذ 3 سنوات.
وتوقعت أن يبدأ الأثر المالي للمشروع خلال الربع الأول من العام المالي 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ 24.525 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التنفيذ 3 سنوات.
وتوقعت أن يبدأ الأثر المالي للمشروع خلال الربع الأول من العام المالي 2025م.