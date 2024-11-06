شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشرقية: ترسية المشروع الاستثماري لإنشاء سوق الحراج بالدمام والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أرست أمانة المنطقة الشرقية اليوم، المشروع الاستثماري لإنشاء وتطوير سوق الحراج بحي الأثير بالدمام، بمساحة 32,340 مترًا مربعًا.
وأوضحت أمانة الشرقية أن المشروع يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة والاستثمارات النوعية بمجال السياحة والترفيه وتعزيز عناصر جودة الحياة، إلى جانب إيجاد حراك اقتصادي مميز.
وأفادت بأن السوق يتضمن مواقف للسيارات، ومحال تجارية داخلية وخارجية متنوعة، ومكتب لإدارة السوق، وساحة للحراج للمزايدة والبيع والشراء، ومصلى، ودورات مياه عامة.
وأوضحت أمانة الشرقية أن هذه الفرصة الاستثمارية تأتي امتدادًا للنقلة النوعية بمجال الاستثمارات وتنمية الإيرادات، ودعم المشاريع والمبادرات الاستثمارية التي طرحتها الأمانة بالتعاون مع مختلف القطاعات لتنشيط الحركة الاقتصادية الداعمة للمستثمرين ورواد الأعمال.
ودعت الأمانة الراغبين بالاستثمار الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وتفاصيلها والمشاركة بصناعة الاستثمار من خلال البوابة الرقمية للاستثمار في المدن السعودية، والتطبيق الذكي "فرص" أو التواصل عبر القنوات التفاعلية مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة.
وأوضحت أمانة الشرقية أن المشروع يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة والاستثمارات النوعية بمجال السياحة والترفيه وتعزيز عناصر جودة الحياة، إلى جانب إيجاد حراك اقتصادي مميز.
وأفادت بأن السوق يتضمن مواقف للسيارات، ومحال تجارية داخلية وخارجية متنوعة، ومكتب لإدارة السوق، وساحة للحراج للمزايدة والبيع والشراء، ومصلى، ودورات مياه عامة.
وأوضحت أمانة الشرقية أن هذه الفرصة الاستثمارية تأتي امتدادًا للنقلة النوعية بمجال الاستثمارات وتنمية الإيرادات، ودعم المشاريع والمبادرات الاستثمارية التي طرحتها الأمانة بالتعاون مع مختلف القطاعات لتنشيط الحركة الاقتصادية الداعمة للمستثمرين ورواد الأعمال.
ودعت الأمانة الراغبين بالاستثمار الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وتفاصيلها والمشاركة بصناعة الاستثمار من خلال البوابة الرقمية للاستثمار في المدن السعودية، والتطبيق الذكي "فرص" أو التواصل عبر القنوات التفاعلية مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة.