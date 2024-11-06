اشارت القناة 12 نقلا عن تقديرات للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، الى أن "إيران قد تعيد النظر في طبيعة هجومها على خلفية أزمة إقالة وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت والتوتر مع واشنطن".
وامس، أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة بأنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أقال وزير الدّفاع يوآف غالانت، وعيّن وزير الخارجيّة يسرائيل كاتس بدلًا منه".
وكانت قد نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبريّة عن مصادر حكوميّة، في 30 تشرين الأوّل الماضي، أنّ "وزير الخارجيّة الإسرائيليّة يشارك بمناقشات أمنيّة حسّاسة، أكثر ممّا كان عليه سابقاً"، لافتةً إلى أنّ "الفرضيّة هي أنّ ذلك تحضير لتولّي يسرائيل كاتس حقيبة الدّفاع بدلًا من غالانت".
وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّ "نتانياهو أخبر شركاءه الحريديم في الائتلاف، بأنّه يمكن إقالة غالانت بعد الهجوم على إيران".كذلك ذكرت الصّحيفة أنّ "غالانت انتقد بشدّة نتانياهو وحكومته، وأخبرهم في رسالة قبل ضربة إيران أنّ الحرب تُشنّ بدون بوصلة"، مضيفةً أنّ "مكتب نتانياهو قال لغالانت إنّ رسالته محيّرة، وإنّ أهداف الحرب وبوصلتها هي كما حدّدها مجلس الوزراء".
كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 عن تقديرات للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية: إيران قد تعيد النظر بطبيعة هجومها على خلفية أزمة إقالة غالانت والتوتر مع واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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