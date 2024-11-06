مستشار حملة ترامب لشؤون الأميركيين العرب: ترامب سيعلن فوزه بالانتخابات بعد قليل

كشف مستشار حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب لشؤون الأميركيين العرب، في تصريح لشبكة سكاي نيوز عربية، أن "ترامب سيعلن فوزه بالانتخابات بعد قليل".
هذا، وسبق وأن توجه دونالد ترامب إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا لإلقاء كلمة أمام مؤيديه.
وبدأ ظهور النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأميركية والكونغرس بعد إغلاق مراكز الاقتراع في عدد من الولايات، وسط منافسة حامية بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.
ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت 230 مليون ناخب، ولكن نحو 160 مليونا منهم فقط مسجلون، ومع ذلك تسمح نصف الولايات الـ50 تقريبا في الولايات المتحدة بالتسجيل في يوم الانتخابات، في حين يستطيع المواطنون التصويت دون تسجيل في ولاية داكوتا الشمالية. كما صوت أكثر من 85 مليون شخص بالفعل عبر البريد أو بالتصويت الحضوري المبكر.
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