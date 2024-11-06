النشرة: غارات اسرائيلية تستهدف بلدات العباسية وعين قانا والبرج الشمالي ومنطقة الحوش

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ غارات استهدفت بلدات العباسية وعين قانا والبرج الشمالي ومنطقة الحوش. كما استهدفت مدفعية الجيش الاسرائيلي الاطراف الشرقية لبلدة علما الشعب بقذائف من عيار 155 ملم، وقذائف هاون من عيار 120 ملم بالتزامن مع اطلاق رشقات رشاشة غزيرة بإتجاه المنطقة.

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