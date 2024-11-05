شكرا لقرائتكم خبر عن لاهور تتصدر قائمة التلوث عالميًا.. ودعوات للسكان بالبقاء في المنزل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستمر سكان مدينة لاهور الباكستانية في المعاناة من نوعية الهواء "الخطيرة"، حيث ما زالت تحتفظ المدينة بلقب المدينة الأكثر تلوثًا في العالم، بعدما وصل مؤشر جودة الهواء إلى 666 صباح اليوم الثلاثاء.

وذكرت قناة "جيو" الباكستانية أنه وفقًا لمؤشر " أي كيو اير" السويسري لجودة الهواء فإن مستوى الجزئيات الملوثة المميتة- وهو الجزئيات الدقيقة التي تلحق ضررًا بالصحة- وصل إلى 376 الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي، وهو أعلى بواقع 2ر75 مرة من المستوى الذي حددته منظمة الصحة العالمية.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر "ايه كيو أي" الذي يقيس مجموعة من الملوثات إلى 666 صباح اليوم، مثلما ظهر في قائمة المدن الأكثر تلوثًا في العالم.

وقد طلب من المواطنين الامتناع عن الخروج غير الضروري، وارتداء الكمامات عند الخروج لأسباب ضرورية.