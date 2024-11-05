أرامكو أعلنت تراجع بنسبة 15 في المئة على أساس سنوي في أرباح الربع الثالث من العام 2024

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن تراجع بنسبة 15 في المئة على أساس سنوي في أرباح الربع الثالث من العام 2024، مع تواصل خفض الإنتاج وأسعار النفط.

واكد المجموعة العملاقة المملوكة بشكل كبير للدولة التي تعد أكبر مصدّر للنفط، في بيان منشور على موقع البورصة السعودية إن الانخفاض من 32,58 مليار دولار العام الماضي إلى 27.56 مليار دولار، ناجم خصوصا عن تراجع أسعار النفط الخام.