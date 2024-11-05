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هزة أرضية تضرب ولاية فيكتوريا الأسترالية

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واس - سيدني 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية تضرب ولاية فيكتوريا الأسترالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضربت هزة أرضية بقوة 3.6 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، منطقة "غرايتر بنديغو" في ولاية فيكتوريا الأسترالية.
وذكر مركز رصد الزلازل الأسترالي (جيو ساينس أستراليا)، في بيان، بأنه لم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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