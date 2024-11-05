بعد ظهورهما معاً في الجونة... معلومات عن خطيب أروى جودة وهذا اسمه بعد اشهاره إسلامه

ميرنا وليد - بيروت - لا زالت علاقة الممثلة المصرية أروى جودة وخطيبها محط أنظار الجمهور، خصوصاً بعد أن أعلنت أنه أشهر إسلامه لكي يستطيع الزواج منها، اذ ان هذا كان شرطها.

لكن كيف تعرفت أروى على خطيبها؟

تقول أروى ان خطيبها متعود على الاضواء، وقد عمل مع عدد كبير من المشاهير، كونه يعمل في مجال الأزياء بين فرنسا وايطاليا، وقد تعرفت عليه خلال حدث كانت مدعوة إليه في نادي السيارات في العاصمة الفرنسية باريس، ووقتها وقعت من المجوهرات التي كانت ترتديها كإعلان لأحد المتاجر، قطعة من الألماس وتلبكت، فأتى هو وطمأنها أن هذه القطع الثمينة تكون مؤمنة لدى شركات تأمين.

متى خطبا؟

تشير المعلومات الى ان الخطوبة حدثت العام الماضي، تحديداً قبل وفاة والد أروى، اذ طلب العريس يد الممثلة المصرية منه.

إسمه بعد اشهاره إسلامه.

بعد ان اقتنع بضرورة اشهاره إسلامه للزواج من حبيبته، اختار آدم اسماً له، الا انه لا يجيد التحدث باللغة العربية، ولا يمتلك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

كان متزوجاً.

لن تكون زيجته من أروى هي الأولى في حياته، اذ سبق أن تزوج، وله ابن حضر معه الى مهرجان الجونة السينمائي.