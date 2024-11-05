شكرا لقرائتكم خبر وين تروح: 5 وجهات للاستمتاع بالأجواء الشتوية المميزة في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدّم العاصمة الرياض فرصة الاستمتاع بالأجواء الشتوية المميزة ضمن تقويم (شتاء السعودية 2024)، عبر العديد من المقاهي والمطاعم المختلفة؛ التي تمزج بين التراث والنكهات العصرية؛ ما يجعلها وجهة مثالية لمحبّي التنوع، خاصةً مع طقس العاصمة المعتدل وتنوع تجاربها.

ومن أبرز تلك الوجهات القرية النجدية؛ التي تقدم أكلات المطبخ النجدي؛ مثل الكبسة والجريش بأسلوبها الأصلي في أجواء تراثية جميلة، وهي تجربة تعيد إلى الأذهان عبق الماضي والتاريخ العريق، ويمكن الاستمتاع بتجربة مشروبات مختلفة في أجواء شتوية مثالية.

أما (كافيه دي إسبلاند) فهو مطعم فرنسي فخم، ويقدم أشهى الأطباق الفرنسية بمستوى مميز وأسلوب ضيافة رائع، وهو وجهة محببة لتجربة الطعام الشهي والتعرف إلى المطبخ الفرنسي عن قرب.

كما يمكن تجربة الأطباق الإسبانية التقليدية بمكونات عالمية، وهو ما يتيحه (أساور دي أرندا) المتخصص في اللحوم المشوية على الحطب، وهو وجهة لهواة تجربة المطاعم الغربية المميزة.

وللحنين إلى الماضي، يحرص (شاي وسمسم) على أن يكون ديكور المكان قديمًا وكأن الزائر في فترة السبعينيات؛ وهو مقهى مختص بالشاي والمشروبات المميزة، ويأسر القلوب، وسيكون تجربة مختلفة خاصةً مع أجواء الشتاء.

وفي تجربة لمفهوم (المزرعة إلى المائدة)، يتميز مقهى (تري هاوس) بأنه يقدم تلك الخدمة لأول مرة في المملكة عبر طعام صحي شهي ومشروبات مختلفة تناسب جميع الأذواق.

يذكر أن تقويم (شتاء السعودية 2024)؛ الذي انطلق مطلع شهر أكتوبر الماضي ويستمر خلال الربع الأول من عام 2025، يقدم سبع وجهات سياحية مميزة تضم (العلا والرياض وجدة والبحر الأحمر والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة وحائل)، بالإضافة إلى أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد على 500 عرض مميز.

ويتضمن البرنامج عددًا من المواسم والمبادرات والفعاليات المميزة؛ مثل موسم الرياض وموسم الدرعية وموسم العلا وموسم المدينة المنورة وتقويم جدة، ورالي دكار وميدل بيست وكروز السعودية وبينالي الفنون الإسلامية، إضافة لتقديم تجارب الهايكنج والتخييم والكرفانات في المناطق الشتوية، هذا إلى جانب العديد من التجارب الحصرية التي يمكن للزوار التعرف إليها من خلال الرابط https://www.visitsaudi.com/ar/campaigns/winter.