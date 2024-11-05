شون ديدي وتسريبات من العيار الثقيل! أجبر ضيوف حفلاته على هذا الأمر

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام عالمية عن ما كان يفعله المغني شون ديدي مع ضيوف حفلاته التي كان يقيمها، اذ جعلهم يوقعون على إتفاقيات تمنعهم من الكشف عن ما يحصل في حفلاته لمدة 20 عام بعد وفاته.



وكانت أصدرت عائلة شون ديدي بياناً عن قضيته وجاء فيه: "لقد دمر الشهر الماضي عائلتنا، حكم الكثيرون عليه وعلينا بناء على الاتهامات ونظريات المؤامرة والروايات الكاذبة التي تحولت إلى عبثية على وسائل التواصل الاجتماعي، نحن نقف متحدين، وندعمك في كل خطوة على الطريق. نحن نتمسك بالحقيقة، مع العلم أنها ستسود، ولن يكسر أي شيء قوة عائلتنا، نحن نفتقدك ونحبك يا أبي".