أنجلينا جولي تخفي 20 وشماً لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - تقوم النجمة العالمية أنجلينا جولي بجولات للترويج لفيلمها الأخير ماريا، وهو فيلم سيرة ذاتية عن مغنية الأوبرا السوبرانو الأسطورية ماريا كالاس، والذي حصد ضجة الأوسكار.

وكانت محطتها الأخيرة عبارة عن عرض للأسئلة والأجوبة لأخصائيي الصناعة في بيفرلي هيلز حيث أذهلت بمظهر أبيض بالكامل.

وارتدت نجمة فيلم Maleficent، البالغة من العمر 49 عاماً، بدلة تتكون من سترة طويلة بزر واحد وسروال يصل إلى الكاحل غطى أكثر من 20 وشماً، وقميصاً أبيضاً معه وحذاء مفتوح باللونين الأحمر والأبيض يتميز بقوس جلدي فوق أصابع قدميها.

واعتمدت أنجلينا شعرها البني المموج على شكل أمواج فضفاضة، وتميز مكياجها بعيون دخانية وشفة حمراء جريئة.

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