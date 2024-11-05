ميرنا وليد - بيروت - نعى النجم العالمي ويل سميث معلمه قطب الموسيقى كوينسي جونز، في أعقاب وفاته المأساوية عن عمر يناهز 91 عاماً ، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

شارك سميث صورة وهو يحتضن منتج Fresh Prince of Bel-Air أثناء تواجده في موقع تصوير المسرحية الهزلية الناجحة عام 1990.

وكتب في التعليق: "كوينسي جونز هو التعريف الحقيقي للمرشد والأب والصديق". لقد وجهني نحو أعظم أجزاء نفسي، لقد دافع عني، لقد رعاني، لقد شجعني، لقد ألهمني، لقد فحصني عندما احتاج إلى ذلك، لقد سمح لي باستخدام جناحيه حتى أصبحت أجنحتي قوية بما يكفي للطيران".

كانت هذه تفاصيل خبر ويل سميث ينعى "معلمه" كوينسي جونز بكلمات مؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.