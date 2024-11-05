العنود اليوسف تكشف عن أجرها عندما كانت خبيرة تجميل

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الناشطة على مواقع التواصل الإجتماعي العنود اليوسف ان أجرها بمهنة خبيرة التجميل، كان الأغلى عندما تضع المكياج للعروس، قائلة: "يوم كنت ميك اب ارتست اتوقع اني انا كنت اغلى وحده تسوي عرايس بحدود 11 الف ريال سعودي".



على صعيد آخر، كانت قد نشرت العنود اليوسف في الفترة السابقة مقطع فيديو أظهرت فيه المسروقات التي سرقتها خادمتها، وهي عبارة عن ذهب وأموال.

وقد لاقى هذا الفيديو ردود كثيرة وجدلا من قبل المتابعين، اذ علّق أحدهم: "كل يوم عن يوم يزيد خوفي من هالعاملات الله يكفينا شرهن و جعلنا ما نحتاجهن".