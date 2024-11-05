شكرا لقرائتكم خبر برنامج "كفالة" يستعد لتقديم الدعم رواد الأعمال في ملتقى بيبان 24 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" في ملتقى "بيبان 24" الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" تحت شعار "وجهة عالمية للفرص"، من 5 إلى 9 نوفمبر 2024م في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.



وتأتي مشاركة برنامج "كفالة" تأكيدًا على جهوده المستمرة لتعزيز أهداف رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وفتح آفاق جديدة أمام الشبال ورواد الأعمال لدعمهم وتمكينهم من التوسع والنمو، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة في مختلف القطاعات.



وستتضمن مشاركة برنامج "كفالة" في الملتقى عددًا من الجلسات الحوارية وورش العمل التفاعلية، حيث سيعرض البرنامج رؤيته حول أبرز التحديات والفرص في قطاع التمويل، وكيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لخدمة رواد الأعمال، بالإضافة إلى تقديم حلولًا مبتكرة لتوسيع نطاق الدعم المالي وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة.

ويفخر البرنامج بإبراز 10 من قصص النجاح في مساحته الخاصة في باب المنشآت الناشئة لمستفيدين من منتجات ضمان التمويل.



وسيشارك سعادة الرئيس التنفيذي لبرنامج "كفالة" بجلسة حوارية بعنوان: "أثر الدعم الحكومي على نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى سوق الأسهم" بمشاركة رئيس مجلس الإدارة لشركة القمة السعودية للتجارة أ. عبد الله العجمي، والرئيس التنفيذي لشركة سدير فارما أ. ياسر العبيداء.



ويسعى برنامج ضمان التمويل "كفالة" إلى دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم الضمانات المالية لتعزيز فرصة حصول المنشآت على التمويل اللازم، بهدف تقليل مخاطر الإقراض التي تتحملها جهات التمويل.

وذلك عبر شراكات إستراتيجية، وأدوات تقنية مبتكرة ومدعومة بقواعد البرنامج المعرفية، ويأتي ذلك بالتكامل مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي ستدعم التوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.