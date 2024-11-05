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بالصور - رشق موكب الملك فيليبي والملكة ليتيزيا بالوحل والبيض من قبل شعبهما بعد هذه الكارثة

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ميرنا وليد - بيروت - تعرض موكب الملك الإسباني فيليبي السادس والملكة ليتيزيا ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز، للرشق بالوحل والبيض، خلال زيارة قاموا بها الى ضواحي مدينة فالنسيا، التي تعرضت الى فيضانات، وأطلق عليهم الناس هناك عبارات "مجرمون قتلة".

إعتراض الناس لهم سببه عدم مبادرة السلطة الى التصرف ومنع الكارثة من الحصول. وبكت الملكة حين عانقت بعض المقيمين في المكان المنكوب، وآثار الوحل ظاهرة على شعرها ووجهها، وأحد المرافقين كان وجهه ينزف جراء رمي الأشياء الثقيلة. ووعد رئيس الوزراء بفتح تحقيق عن الإهمال الحاصل، والذي أدى الى تشريد الناس من منازلهم، وأكد أن الوحدة هي المطلوبة لمواجهة الكارثة.

Crowds Throw Mud at Spain’s King Felipe and Queen Letizia amid Outrage at Deaths Caused by Record Flooding

Queen Letizia of Spain sheds a tear as she meets relatives of Valencia flash flood victims - as she and King Felipe are heckled by crowds | Daily Mail Online

King and Queen of Spain insulted and pelted with mud by angry mobs in flood-hit areas

Queen Letizia in tears on visit to flood-hit Valencia

Queen Letizia pelted with objects and mud before crying in front of Paiporta residents | Marca

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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