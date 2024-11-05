شكرا لقرائتكم خبر عن 9 اشتراطات لتراخيص المكاتب والشركات الهندسية.. وإلزام المدير بـ"التوقيع والختم" والان نبدء بالتفاصيل



وحددت لائحة المعايير 9 اشتراطات عامة لطالب الترخيص تتضمن أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المناسب، أو الموافقات النظامية المناسبة للمهن والأنشطة الهندسية التي يرغب بمزاولتها، وحسن السيرة والسلوك. الدمام - شريف احمد - طرحت الهيئة السعودية للمهندسين معايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص للمكاتب والشركات الهندسية، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تطوير مزاولة المهن الهندسية في المكاتب والشركات الهندسية، ورفع جودة مخرجات الاعمال الهندسية وزيادة الامتثال.وحددت لائحة المعايير 9 اشتراطات عامة لطالب الترخيص تتضمن أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المناسب، أو الموافقات النظامية المناسبة للمهن والأنشطة الهندسية التي يرغب بمزاولتها، وحسن السيرة والسلوك.





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وأتاحت الهيئة لصاحب الترخيص تقديم خدماته الهندسية ومزاولة العمل الهندسي، في جميع أنحاء المملكة، والحصول على ترخيص في حالة فتح فرع ووضع لوحة إرشادية توضح أوقات عمله الرسمية.

واشترطت على صاحب الترخيص إبراز ترخيصه بشكل واضح، والاحتفاظ بشهادات الاعتماد المهني والوثائق الخاصة بكوادره الهندسية العاملة لديه أو المتعاونة معه، وحفظها بملف خاص يسهل الوصول إليها مباشرة أثناء الجولات التفتيشية.

وحظرت الهيئة تأجير الترخيص أو تمكين الغير من إستغلاله، بأي حال من الأحوال، أو تعيين مدير للفرع دون موافقته النظامية، أو استغلال اسمه أو بياناته.



التعاون مع فرق التفتيش



ومنعت مكاتب الخدمات المساندة، من مزاولة أعمال التصميم والإشراف وتقديم الإستشارات الهندسية، فيما ألزمت المكاتب والشركات الهندسية بالتعاون مع فرق التفتيش الخاصة بالهيئة، أو الجهات ذات العلاقة وعدم عرقلة إجراءات الضبط والتفتيش بأي حال من الأحوال. ​

وأوضحت الهيئة أن تكون صلاحية إعتماد وختم الوثائق والمخططات والتقارير والأعمال الهندسية من إختصاص الحاصلين على درجة محترف أو مستشار، وصلاحية الإعداد والمراجعة، للحاصلين على درجة مشارك فأقل.

وألزمت صاحب الترخيص أو المدير، بالتوقيع والختم على جميع الوثائق والأعمال والمخططات والتقارير الهندسية الصادرة عن المكتب أو الشركة الهندسية، والتأكد من وجود توقيعات المزاولين للمهنة، من العاملين لديهم أو المتعاونين معهم، على جميع الأعمال الهندسية التي يقومون بتنفيذها، وتوثيقها بشكل آمن ومناسب. ​

وأوجبت على المزاولين للمهنة من العاملين لدى صاحب الترخيص، التوقيع والمصادقة وختم جميع الأعمال والخدمات الهندسية التي يقومون بتنفيذها، وذكر الإسم والدرجة المهنية ورقم الإعتماد المهني على تلك الأعمال. ​

وأجازت لصاحب الترخيص وتحت مسؤوليته الإستعانة بخدمات المزاولين للمهنة من المهندسين السعوديين الأفراد المعتمدين في الهيئة، وإضافة الأنشطة الهندسية في الترخيص من خلالهم، أو الإستعانة بخدمات المكاتب والشركات الهندسية المرخصة لمزاولة بعض الأنشطة الهندسية التي لا يزاولها صاحب الترخيص.

منعت الهيئة ​شركات العقود المتكاملة «EPC» إعداد التصاميم أو تقديم الاستشارات الهندسية للغير، ويقتصر عملها على إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية، للمشاريع التي تقوم بتنفيذها وإدارتها. ​