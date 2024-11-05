شكرا لقرائتكم خبر عن في أول فرز حضوري بالانتخابات الأمريكية.. تعادل هاريس وترامب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت أول عملية فرز حضورية للأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تعادل المرشحين كامالا هاريس ودونالد ترامب.

وبعد فرز 6 أصوات ببلدة ديكسفيل نوتش الصغيرة في نيوهامبشاير، حصل كل من دونالد ترامب وكامالا هاريس، على ثلاثة أصوات.

ويعد هذا الفرز في ديكسفيل نوتش أمرًا تقليدًا يعود إلى عام 1960 لكونها أول بلدة تكمل التصويت الحضوري في تاريخ البلاد .

وبعد عزف النشيد الوطني بشكل حماسي داخل مركز الاقتراع، بدأ الناخبون الستة في الإدلاء بأصواتهم عند منتصف الليل واكتمل فرز الأصوات بعد 15 دقيقة .

