شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «الدرع العربي» تقفز إلى 23 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في الربع الثالث من 2024 بنسبة 269.3% إلى 23 مليون ريال، مقارنة بـ6.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، بلغت الأرباح قبل الزكاة وضريبة الدخل للربع الحالي مبلغ 29,311 مليون ريال مقابل مبلغ 11,597 مليون ريال بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 153%.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى: الارتفاع في إيرادات التأمين بمبلغ 112,961 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 39%.
وتضمنت الأسباب: الانخفاض في صافي مصاريف عقود التأمين بمبلغ 984 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 4%.
وشملت الأسباب: الارتفاع في صافي دخل الاستثمارات بمبلغ 4,353 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 26%.
وتضمنت الأسباب: الارتفاع في مصاريف خدمات التأمين بمبلغ 91.680 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 33%.
وشملت الأسباب: الارتفاع في المصاريف التشغيلية الاخرى مبلغ 7,509 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 272%.
علاوة على ذلك, ارتفعت إجمالي الأقساط المكتتبة مبلغ 160,946 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 65%.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، بلغت الأرباح قبل الزكاة وضريبة الدخل للربع الحالي مبلغ 29,311 مليون ريال مقابل مبلغ 11,597 مليون ريال بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 153%.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى: الارتفاع في إيرادات التأمين بمبلغ 112,961 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 39%.
وتضمنت الأسباب: الانخفاض في صافي مصاريف عقود التأمين بمبلغ 984 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 4%.
وشملت الأسباب: الارتفاع في صافي دخل الاستثمارات بمبلغ 4,353 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 26%.
وتضمنت الأسباب: الارتفاع في مصاريف خدمات التأمين بمبلغ 91.680 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 33%.
وشملت الأسباب: الارتفاع في المصاريف التشغيلية الاخرى مبلغ 7,509 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 272%.
علاوة على ذلك, ارتفعت إجمالي الأقساط المكتتبة مبلغ 160,946 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 65%.