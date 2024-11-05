شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «الدرع العربي» تقفز إلى 23 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى: الارتفاع في إيرادات التأمين بمبلغ 112,961 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 39%.

وتضمنت الأسباب: الانخفاض في صافي مصاريف عقود التأمين بمبلغ 984 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 4%.

وشملت الأسباب: الارتفاع في صافي دخل الاستثمارات بمبلغ 4,353 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 26%.

وتضمنت الأسباب: الارتفاع في مصاريف خدمات التأمين بمبلغ 91.680 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 33%.

وشملت الأسباب: الارتفاع في المصاريف التشغيلية الاخرى مبلغ 7,509 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 272%.

علاوة على ذلك, ارتفعت إجمالي الأقساط المكتتبة مبلغ 160,946 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 65%. الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في الربع الثالث من 2024 بنسبة 269.3% إلى 23 مليون ريال، مقارنة بـ6.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، بلغت الأرباح قبل الزكاة وضريبة الدخل للربع الحالي مبلغ 29,311 مليون ريال مقابل مبلغ 11,597 مليون ريال بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 153%.ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى: الارتفاع في إيرادات التأمين بمبلغ 112,961 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 39%.وتضمنت الأسباب: الانخفاض في صافي مصاريف عقود التأمين بمبلغ 984 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 4%.وشملت الأسباب: الارتفاع في صافي دخل الاستثمارات بمبلغ 4,353 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 26%.وتضمنت الأسباب: الارتفاع في مصاريف خدمات التأمين بمبلغ 91.680 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 33%.وشملت الأسباب: الارتفاع في المصاريف التشغيلية الاخرى مبلغ 7,509 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 272%.علاوة على ذلك, ارتفعت إجمالي الأقساط المكتتبة مبلغ 160,946 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 65%.