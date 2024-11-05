الاقتصاد

أرباح «الدرع العربي» تقفز إلى 23 مليون ريال في الربع الثالث

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في الربع الثالث من 2024 بنسبة 269.3% إلى 23 مليون ريال، مقارنة بـ6.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، بلغت الأرباح قبل الزكاة وضريبة الدخل للربع الحالي مبلغ 29,311 مليون ريال مقابل مبلغ 11,597 مليون ريال بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 153%.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى: الارتفاع في إيرادات التأمين بمبلغ 112,961 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 39%.
وتضمنت الأسباب: الانخفاض في صافي مصاريف عقود التأمين بمبلغ 984 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 4%.
وشملت الأسباب: الارتفاع في صافي دخل الاستثمارات بمبلغ 4,353 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 26%.
وتضمنت الأسباب: الارتفاع في مصاريف خدمات التأمين بمبلغ 91.680 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 33%.
وشملت الأسباب: الارتفاع في المصاريف التشغيلية الاخرى مبلغ 7,509 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 272%.
علاوة على ذلك, ارتفعت إجمالي الأقساط المكتتبة مبلغ 160,946 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 65%.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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