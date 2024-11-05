شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة.. حظر نشر الدراسات البيئية دون ترخيص رسمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة تعديلاتٍ على بعض مواد اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية عبر منصة ”استطلاع“ بهدف المحافظة على البيئة الطبيعية، وذلك للمساهمة في تحقيق الأمن البيئي.

وتضمنت التعديلات فرض حظرٍ على نشر أي بيانات أو معلومات أو دراسات تتعلق بجودة الأوساط البيئية دون الحصول على موافقة أو ترخيص من الجهة المختصة، مع اعتبار ذلك مخالفة للنظام.

وقامت الوزارة بحذف المادة الثانية من الأحكام العامة والتي كانت تُلزم مقدمي الخدمات البيئية بالحصول على ترخيص مزاولة النشاط من الجهات المختصة.

كما منحت التعديلات الجهة المختصة الحق في اشتراط الحصول على نسخ رقمية من الدراسات التي يقوم بها المرخص له، والبيانات والمعلومات والخرائط وغيرها، وذلك وفقاً لما تحدده.