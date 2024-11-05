شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تُعلن جدول إغلاق الدرجات لنهاية الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم عن فتح إمكانية إغلاق الدرجات لنهاية الفصل الدراسي الأول، وحددت الجدول الزمني لهذه العملية للمدارس بمختلف مراحلها.وأوضحت الوزارة أن عملية إغلاق الدرجات ستكون متاحة لجميع المراحل التعليمية اليوم الثلاثاء 3 جمادى الأولى، بهدف تمكين المعلمين والمعلمات من مراجعة الدرجات وتدقيقهاوأضافت الوزارة أن الجدول الزمني ليومي الأربعاء والخميس سيخصص فترات زمنية محددة لكل مرحلة دراسية، ففي يوم الأربعاء الموافق 4 جمادى الأولى، سيتم تخصيص الفترة الصباحية من الساعة 7:00 صباحًا حتى الساعة 12:00 ظهرًا للمرحلة الابتدائية والمتوسطة، بينما ستكون الفترة من الساعة 12:00 ظهرًا حتى الساعة 3:00 عصرًا للمرحلة الثانوية. وينطبق نفس الجدول على يوم الخميس الموافق 5 جمادى الأولىدقة وسلامة النتائجتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة التعليم على توفير الوقت الكافي لكل مرحلة لإنهاء إجراءات إغلاق الدرجات بما يضمن دقة وسلامة النتائج، ويتيح للمدارس مراجعة الدرجات وإتمام كافة الإجراءات الإدارية اللازمةيُذكر أن وزارة التعليم تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز مستوى الشفافية وضمان وصول النتائج بشكل عادل ودقيق للطلاب والطالبات، بما يساهم في تحفيز البيئة التعليمية ويعزز مستوى التحصيل الدراسي في مختلف المراحل التعليمية