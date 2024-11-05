شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض خسائر «جاكو» 55.6% في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ويعود سبب انخفاض الخسارة للربع الحالي بشكل رئيسي إلى الزيادة في الإيرادات الأخرى وانخفاض قيمة مخصص الزكاة المكون خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق، وذلك على الرغم من زيادة المصاريف العمومية والإدارية وزيادة مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة المكون خلال الربع الحالي.

وبحسب البيان، يعود سبب زيادة الخسارة خلال الفترة الحالية إلى زيادة مخصص الزكاة، وزيادة المصاريف العمومية والإدارية وانخفاض قيمة الإيرادات التمويلية وفقا لطبيعتها وذلك على الرغم من زيادة قيمة الإيرادات الأخرى مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة القصيم القابضة للاستثمار في الربع الثالث من 2024 بنسبة 55.6% إلى 1.087 مليون ريال، مقارنة بخسائر 2.448 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية يعود سبب انخفاض الخسارة للربع الحالي بشكل رئيسي إلى الزيادة في الإيرادات الأخرى بالإضافة إلى انخفاض قيمة مخصص الزكاة المكون خلال الربع الحالي ،وذلك على الرغم من زيادة المصاريف العمومية والإدارية.ويعود سبب انخفاض الخسارة للربع الحالي بشكل رئيسي إلى الزيادة في الإيرادات الأخرى وانخفاض قيمة مخصص الزكاة المكون خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق، وذلك على الرغم من زيادة المصاريف العمومية والإدارية وزيادة مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة المكون خلال الربع الحالي.وبحسب البيان، يعود سبب زيادة الخسارة خلال الفترة الحالية إلى زيادة مخصص الزكاة، وزيادة المصاريف العمومية والإدارية وانخفاض قيمة الإيرادات التمويلية وفقا لطبيعتها وذلك على الرغم من زيادة قيمة الإيرادات الأخرى مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.