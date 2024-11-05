شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير عالمي يشيد بتقدم المملكة في مكافحة السل ويؤكد جودة بياناتها الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المساعد للصحة الوقائية في وزارة الصحة واستشاري الأمراض المعدية، د. عبدالله عسيري، عن إشادة التقرير العالمي للسل لعام 2024 بالتقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في مكافحة مرض السل (الدرن).

وأوضح عسيري أن بيانات وزارة الصحة السعودية حصلت على تقييم عالي الجودة، مما مكنها من أن تحل محل التقديرات السابقة الصادرة عن معهد المقاييس الصحية والتقييم (IHME).



انخفاض ملحوظ بمعدل الوفيات

وأكد أن المملكة شهدت تحسنًا ملموسًا في عدد من المؤشرات الرئيسية؛ حيث انخفض معدل الوفيات الناجمة عن السل إلى 0.51 وفاة لكل 100 ألف نسمة، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 32% مقارنةً بعام 2015. كما ارتفع معدل التغطية العلاجية للسل إلى 91%، مما يعكس تحسينات ملموسة في مؤشرات التغطية الصحية الشاملة. كذلك، شهد مؤشر فحص حساسية عقار الريفامبسين تطورًا إيجابيًا، حيث وصلت نسبة الفحص إلى 92%.

وأشار التقرير إلى أن المملكة حققت إنجازًا بارزًا بخفض معدل الإصابات بالسل بنسبة 31% مقارنةً بعام 2015، لتكون ضمن الدول منخفضة العبء بهذا المرض، مما يضعها في مصاف بعض الدول الأوروبية الغربية وأمريكا وكندا.

يأتي هذا التقدم في إطار الجهود المستمرة للمملكة لتعزيز جودة الرعاية الصحية ومكافحة الأمراض المعدية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتحقيق معايير صحية عالية وحماية صحة المجتمع.