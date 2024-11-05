بعد خضوعها لعملية جراحية .. ديانا حداد توجه هذه الرسالة

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن خضعت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، لـ عملية جراحية لم تكشف عن تفاصيلها، وجهت رسالة لكل الناس الذي اطمأنوا عليها وسألوا عنها.



وفي التفاصيل كتبت حداد على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"كل الشكر لحبايب قلبي من الاصدقاء والفنانين والإعلاميين ولكل إنسان سأل عني وعن صحتي ..

متابعتكم وسؤالكم كان له الأثر الكبير في قلبي وأعذروني عن عدم تمكني من الرد على الجميع .. شكرا لمحبتكم الكبيرة

أنا بخير الحمدلله وأيام قليلة ان شاء الله سأعود لمزاولة عملي ونشاطي الفني

بحبكم كتييير ".