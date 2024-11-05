تكنولوجيا: Bose تكشف عن سماعات Ultra بألوان الرمادي والأزرق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Bose سماعات الأذن Ultra ذات التصميم المفتوح في السوق الصينية بخيارات ألوان جديدة، هما الرمادي والازرق، بسعر 2299 يوان (حوالي 323 دولارًا أمريكيًا).

تتوفر السماعات للطلب المسبق عبر موقع JD.com، ويتعين على العملاء إكمال طلباتهم قبل 10 نوفمبر الساعة 8:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ لتأمين الشراء.

تتميز سماعات Ultra بتقنية OpenAudio، التي تسمح للمستخدمين بسماع الأصوات المحيطة أثناء الاستماع للموسيقى، على عكس السماعات التقليدية التي تعزل الصوت.

توفر هذه السماعات أيضًا ميزة التكيف التلقائي لمستوى الصوت، حيث تضبط الصوت بناءً على البيئة المحيطة لتحقيق تجربة مريحة سواء في الأماكن الهادئة أو الصاخبة. تشتمل السماعات على تقنية الصوت المكاني، معززة بمنصة Qualcomm S5 ودعم Snapdragon Unlimited Audio، لتجربة صوتية أكثر واقعية.

كما توفر عناصر تحكم بسيطة لتشغيل الموسيقى والرد على المكالمات، مع إمكانية التبديل بين وضع الصوت الاستريو ووضع الصوت الغامر. تدوم البطارية حتى 7 ساعات من الاستماع بشحنة واحدة، وتوفر علبة الشحن 19.5 ساعة إضافية.

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