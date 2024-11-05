تكنولوجيا: HarmonyOS من هواوي يحقق 15% من السوق في الربع الثالث 2024، متحديًا Android وiOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حقق نظام HarmonyOS من هواوي نجاحًا كبيرًا في سوق الهواتف الذكية في الصين، مهددًا هيمنة أندرويد. ووفقًا لتقرير من TechInsights، ارتفعت حصة HarmonyOS في السوق من 13% إلى 15% خلال الربع الثالث من عام 2024، بينما انخفضت حصة اندرويد من 72% إلى 70%.

كانت هذه المرة ليست الأولى؛ ففي الربع الأول من 2024، تجاوزت هواوي حصة iOS في السوق، رغم ارتباطها حينها بنظام أندرويد. يعود هذا النمو إلى عدة عوامل، أولها توجه هواوي نحو الاعتماد على الذات بعد العقوبات الأمريكية، ما أدى لاستثمارات كبيرة في تطوير HarmonyOS.

كذلك، عزز إطلاق HarmonyOS Next – كأول نظام تشغيل مستقل تمامًا لا يعتمد على تطبيقات أندرويد من مكانته. ومع تزايد تطبيقات وخدمات HarmonyOS، مثل إصدار WeChat المرتقب، أصبح النظام أكثر جاذبية للمستخدمين.

وعلى الرغم من أن iOS من أبل حافظ على نسبة 15%، تشهد السوق الصينية منافسة ثلاثية بين iOS وAndroid وHarmonyOS.

أما في شحنات الهواتف الذكية، فقد ظلت الصين أكبر سوق منفردة، بزيادة 3% في الربع الثالث 2024. قادت Vivo السوق بحصة 19%، تلتها شاومي وOppo/OnePlus بنسبة 15.5%، ثم Honor وهواري وأبل بنحو 15% لكل منها.

ومع احتدام المنافسة بين أكبر الشركات، ارتفع التركيز على السوق، مما يضع تحديات أمام العلامات الصغيرة. ومع اعتماد HarmonyOS السريع وتوسع هواوي في تقديم تطبيقات وخدمات أصلية، يبدو أن النظام في وضع يعيد تشكيل سوق الهواتف الذكية في الصين.

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