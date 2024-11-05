للبشرة الحساسة.. مكونات تجنبيها في مستحضرات التجميل بأنواعها المختلفة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 10:31 صباحاً - إذا كانت بشرتك حساسة، فهي تتطلب عناية خاصة واهتماماً دقيقاً؛ إذ تكون أكثر عرضة للتحسس والاحمرار، مقارنة بغيرها من أنواع البشرة. لذا، من المهم جداً اختيار مستحضرات العناية والمكياج بعناية، حيث إن بعض المكونات يمكن أن تكون قاسية على البشرة الحساسة، ما يؤدي إلى ردود فعل تحسسية.

في الآتي، "الخليج 365" تستعرض لكِ مكونات يجب تجنبها في مستحضرات العناية بالبشرة الحساسة؛ لتقليل مخاطر التحسس وضمان الحفاظ على صحتها وإشراقها.

العطور الاصطناعية

امرأة بشرتها حساسة - الصورة من Freepik

إذا كانت بشرتك حساسة، ينصح باستخدام مستحضرات العناية بالبشرة، الخالية من العطور الاصطناعية Fragrance-Free، التي تعدّ من أكثر المكونات المسببة للحساسية والتهاب الجلد في منتجات التجميل. فالعطور يمكن أن تتسبب في تفاعلات جلدية مثل الاحمرار والحكة، أو التهاب الجلد التماسي التحسسي، وهي حالة تتمثل في طفح جلدي مؤلم، أو يظهر عند ملامسة البشرة للمواد المسببة للحساسية.

إلى ذلك، قد تتسبب العطور الاصطناعية في زيادة تفاقم المشكلات الجلدية المزمنة؛ مثل الإكزيما والوردية، ما يزيد من الانزعاج. لذا، ابحثي عن المكونات المهدئة والطبيعية، ما يسهم في الحفاظ على صحة البشرة الحساسة وتقليل تحسسها.

المواد الطبية القاسية مثل الإيثانول

على الرغم من أن المواد الطبية تستخدم في بعض المنتجات لتخفيف القوام، فإنها قد تؤدي إلى تفاقم الجفاف والحساسية، خاصة الإيثانول، والميثانول، والبروبيل، إذ تزيل الزيوت الطبيعية الموجودة في البشرة، ما يؤدي إلى جفاف شديد وفقدان الرطوبة. وهذا الأمر يجعل البشرة الحساسة أكثر عرضة للتشققات والتحسس. وأيضاً، الاستخدام المفرط لمنتجات العناية التي تحتوي على مواد طبية، يمكن أن يضعف الحاجز الطبيعي للبشرة، ما يجعلها أكثر عرضة للعوامل البيئية الضارة ويزيد من احتمالية الإصابة بالالتهابات، وتفاقم مشكلات جلدية موجودة، مثل الوردية أو الإكزيما، ما يزيد شعور الانزعاج والحساسية.

يفضل التركيز على مكونات مرطبة ومهدئة؛ مثل الألوفيرا، الغليسيرين، أو حمض الهيالورونيك، التي تساعد على تهدئة البشرة وتوفير الحماية من الجفاف والتحسس الجلدي.

كبريتات لوريل سلفات الصوديوم

تعتبر الكبريتات من المكونات الشائعة في العديد من منتجات العناية بالبشرة والشعر، وتُستخدم بشكل أساسي كمواد رغوية لتنظيف البشرة والشعر بفعالية. ومع ذلك، يمكن أن تكون للكبريتات، مثل كبريتات لوريل سلفات الصوديوم Sodium Lauryl Sulfate، آثار جانبية غير مرغوبة، خاصة للبشرة الحساسة، إذ تجرد البشرة من زيوتها الطبيعية، ما يؤدي إلى جفاف مفرط، وبالتالي زيادة تحسس البشرة الحساسة. وقد تسبب الكبريتات أيضاً تفاعلات تحسسية في الجلد الحساس، ما يؤدي إلى احمرار وحكة وظهور بقع حمراء.

لذلك، ينصح ذوات البشرة الحساسة باستخدام منتجات خالية من الكبريتات تعتمد على مكونات طبيعية لطيفة، مثل مستخلصات النباتات أو منظفات تعتمد على الدهون، التي تنظف البشرة من دون التسبب في تحسسها.

البارابين أو المواد الحافظة

البارابين Parabens، هي مادة حافظة، غالباً ما تُستخدم على نطاق واسع في منتجات العناية بالبشرة والمكياج؛ لمنع نمو البكتيريا والفطريات، ما يُسهم في إطالة العمر الافتراضي للمنتجات. ومع ذلك، تسبب هذه المادة آثاراً جانبية للبشرة الحساسة، وردود فعل تحسسية، ما يؤدي إلى احمرار أو طفح جلدي أو حكة. الاستخدام المستمر لمستحضرات العناية أو التجميل، التي تحتوي على البارابين قد يجعل البشرة أكثر عرضة للتأثر بالعوامل الخارجية، ما يؤدي إلى تحسس دائم. لذا، ينصح باستخدام منتجات مصنوعة من مكونات طبيعية أو عضوية، التي تكون لطيفة وآمنة.

الأصباغ الصناعية أو المواد الملونة

تستخدم الأصباغ الصناعية Artificial Dyes، بشكل شائع في منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل، لإضافة ألوان جذابة، لكنها قد تثير ردود فعل تحسسية لدى ذوات البشرة الحساسة، تشمل الاحمرار، والحكة، والتهاب الجلد التماسي. وبعض الأصباغ الصناعية، خاصة تلك التي تعتمد على أساس دهني، قد تسد المسام، ما يؤدي إلى تفاقم مشكلات البشرة مثل حب الشباب، وأيضاً زيادة التحسس للواتي يعانين من مشكلات جلدية مثل الإكزيما أو الوردية.

لحماية البشرة الحساسة، يوصى دائماً بتجنب الأصباغ الصناعية في مستحضرات العناية والتجميل، واختيار بدائل طبيعية؛ لضمان الحفاظ على بشرة صحية ومتوازنة.

الأحماض القاسية مثل ألفا هيدروكسي

الأحماض القاسية في مستحضرات التقشير، مثل الألفا هيدروكسي أسيد AHAs، وحمض الجليكوليك، وحمض اللاكتيك، وحمض الساليسيليك، قد تكون قاسية على البشرة الحساسة، وذلك لأن الأحماض تعمل على تقشير الطبقات الخارجية من البشرة، ما يؤدي إلى تجريد الأخيرة من الزيوت الطبيعية، وبالتالي التسبب في الاحمرار والتورم وحتى تقشير الجلد.

وبعض الأحماض، مثل أحماض ألفا هيدروكسي (AHAs)، تزيد من حساسية البشرة لأشعة الشمس، ما يعرضها لخطر الحروق الشمسية والضرر الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية، لذا ينصح باختيار المقشرات التي تحتوي على تركيزات أقل من الأحماض، أو البحث عن بدائل لطيفة لتقشير البشرة الحساسة.

المواد الحافظة القاسية مثل الفورمالديهايد

المواد الحافظة مثل الفورمالديهايد Formaldehyde، هي مادة قوية تستخدم كمادة حافظة في بعض مستحضرات التجميل، قد تسبب تفاعلات تحسسية لدى ذوات البشرة الحساسة، مما يؤدي إلى الاحمرار، الحكة، وظهور الطفح الجلدي. وفي بعض الحالات، يمكن أن يتسبب الفورمالديهايد في تحسس مفرط قد يصل إلى تورم الجلد، ما يسبب ألماً وعدم ارتياح، خاصة عند استخدام المنتجات بانتظام.

حماية البشرة الحساسة من المواد الكيميائية القاسية أمر ضروري، للحفاظ على صحتها ومنع أي مشكلات جلدية قد تنجم عن المواد الحافظة الضارة، لذلك يفضل استبدالها بمكونات طبيعية وآمنة للبشرة الحساسة.

الزيوت المعدنية مثل الفازلين

تستخدم الزيوت المعدنية Mineral Oil على نطاق واسع في منتجات العناية بالبشرة؛ نظراً لخصائصها المرطبة وقدرتها على تكوين طبقة واقية على سطح الجلد. على الرغم من أن هذه الزيوت تُعتبر آمنة بشكل عام، إلا أن البشرة الحساسة قد تتفاعل سلبياً معها، كونها سميكة؛ تشكّل طبقة عازلة على البشرة، تعيق عملية التهوية الطبيعية، ما يؤدي إلى تراكم العرق والسموم تحت الجلد، ما يسد المسام، وبالتالي زيادة احتمالية تكوين حب الشباب والرؤوس السوداء.

ينصح باختيار منتجات خفيفة لا تحتوي على الزيوت المعدنية الثقيلة، وتجربة الزيوت الطبيعية، مثل زيت الجوجوبا أو زيت الأرغان، التي تُعتبر ألطف على البشرة الحساسة.

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طرق حماية البشرة الحساسة والحفاظ على جمالها

امرأة ترطب بشرتها الحساسة

قبل استخدام أي منتج جديد، جربيه على منطقة صغيرة من الجلد، مثل خلف الأذن أو على المعصم. إذا لم يظهر أي تحسس خلال 24-48 ساعة، فهو آمن للاستخدام.

اغسلي بشرتك الحساسة بغسول لطيف، خالٍ من الصابون، حيث إن الأخير يتسبب في جفاف البشرة أو يزيل الزيوت الطبيعية الضرورية. اغسلي وجهك بالماء الفاتر وليس الساخن؛ لتفادي جفاف البشرة وتحسسها.

احرصي على ترطيب بشرتك الحساسة بانتظام، للحفاظ على حاجزها الواقي. استخدمي مرطبات تحتوي على مكونات مهدئة مثل حمض الهيالورونيك، أو زبدة الشيا، أو مستخلص الصبار.

البشرة الحساسة تكون أكثر عرضة لتأثيرات الأشعة فوق البنفسجية. لا تهملي تطبيق واقي الشمس، بعامل حماية عالٍ، ومخصص للبشرة الحساسة، وخالٍ من العطور، مثل واقيات الشمس الفيزيائية التي تحتوي على أكسيد الزنك أو ثاني أكسيد التيتانيوم.

تجنبي استخدام مقشرات قوية، ويجب تقشير بشرتك بلطف؛ باستخدام مقشرات تحتوي على أحماض خفيفة؛ مثل حمض اللبنيك، على ألا تفرطي في التقشير أكثر من مرة في الأسبوع.

تناولي الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، مثل الفواكه والخضروات الطازجة، ما يساعد على تهدئة البشرة الحساسة وتعزيز صحتها.

اشربي كميات وافرة من الماء، للحفاظ على رطوبة البشرة من الداخل، وهو أمر مهم للبشرة الحساسة.

احمي بشرتك من الرياح القاسية والبرد؛ بارتداء قبعات وأوشحة ناعمة، وتجنبي التواجد لفترات طويلة في البيئات الجافة أو القاسية.

استعيني بمكونات مثل مستخلص الشاي الأخضر، أو زيت الكاموميل، أو زيت اللافندر، لتهدئة البشرة الحساسة وتقليل الالتهابات.

* ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب مختص.