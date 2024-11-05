مع الكينج وأصدقاء العمر.. حكيم يكشف كواليس أوبريت "تحدي ورا تحدي"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 10:31 صباحاً - كشف النجم حكيم عن كواليس أوبريت "تحدي ورا تحدي"، والذي تم غناؤه في احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، حيث أطرب حكيم وعدد من كبار نجوم الغناء الحضور.

حكيم يكشف كواليس أوبريت "تحدي ورا تحدي"

نشر المطرب حكيم مقطع فيديو من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، جمعه مع مجموعة من كِبار نجوم الفن على رأسهم، محمد فؤاد، هشام عباس، بوسي، حميد الشاعري، وغيرهم من النجوم من خلال احتفالية أكتوبر

وعلق حكيم على الفيديو الذي جمع بينه وبين نجوم الفن قائلاً: "من كواليس مشاركتي مع أصدقاء العمر بأوبريت "تحدي ورا تحدي" في احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر".

View this post on Instagram A post shared by Hakim (@hakimofficial)

أوبريت "تحدي ورا تحدي"

تشارك نجوم الطرب في الاحتفالية التي أُقيمت السبت الموافق 26 أكتوبر الماضي، على استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعنوان "حكايات الأبطال"، احتفالاً بالذكرى 51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، برعاية اتحاد القبائل والعائلات المصرية، وحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقد تشارك النجوم حكيم، محمد منير، محمد فؤاد، هشام عباس، بلاك تيما، حميد الشاعري، وبوسي، في الأوبريت الذي أبهر الحضور والجمهور المصري والعربي، ونال إعجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

View this post on Instagram A post shared by Hakim (@hakimofficial)

كما تشاركت النجمة أنغام والنجم محمد منير مسرح استاد العاصمة الإدارية الجديدة على هامش الاحتفالية الخاصة بمرور 51 عاماً على انتصار أكتوبر بحضور الرئيس المصري وعدد من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

"الكبير" آخر أعمال حكيم

يُذكر أن آخر ما طرحه النجمكانت أغنية بعنوان "الكبير" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وتخطت حاجز المليون مشاهدة، إلى جانب صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان خالد سلطان، وتوزیع إيهاب كلوبيكس، وهندسة صوت أحمد جودة، ومنتج فني فايز عزيز.

يمكنكم متابعة محمد منير هل يتعاون مع محمد رمضان بديو جديد؟

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».